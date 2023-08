Popy Minellono | “Hanno fatto cavaliere della Repubblica pure Ramazzotti | per me niente Ecco cosa significa il testo de L’Italiano | scritta con Toto Cutugno”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Che “” sia uno dei brani più conosciuti al mondo è unnon l’hada solo ma assieme a un grande paroliere, Cristiano ”oggi 77 anni, che si è raccontato in una intervista al CorriereSera: “Era l’82. Un giorno mi chiama, dovevo immaginare unper un suo arrangiamento. Sono a casa, cerco di farmi venire un’idea quando in tv vedo il programma ‘Buongiorno Italia‘ su Canale 5… Illuminazione, inizio a comporre buongiorno Italia / gli spaghetti al dente… buongiorno Italia / buongiorno Maria… e via cantando“. Non manca l’aneddoto su Celentano, “che la rifiutò”, e allora la cantò lo stesso. E sulla frase “un partigiano come Presidente“, ...

Arrivato a Milano, Toto si incontrò con, celebre paroliere, che gli consigliò di cambiare il titolo del pezzo da Con quella faccia da italiano a L'italiano . Pochi sanno che la ...Arrivato a Milano, Toto si incontrò con, celebre paroliere, che gli consigliò di cambiare il titolo del pezzo da Con quella faccia da italiano a L'italiano . Pochi sanno che la ...

Il 77enne originario di Stresa si racconta: «Celentano preferì me a Malgioglio. De Andrè mi definì anarchico individualista. La formula per la hit non c'è, bisogna scrivere anche cose che non ci piacc ...