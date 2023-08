Ponza | a tutta velocità in acquascooter fra i bagnanti | maxi multa

(Di mercoledì 30 agosto 2023)– La stagione estiva volge ormai al termine ma resta alta la vigilanza dei Finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia presso le Isole Pontine per garantire, incessantemente, un presidio di legalità a tutela della sicurezza pubblica in mare. I mezzi navali del Reparto Operativo Aeronavale dal mese di giugno alternano la loro presenza nell’arcipelago: la vigilanza operativa svolta, senza soluzione di continuità, notte e giorno, ha consentito di eseguire molteplici controlli di polizia finalizzati all’assolvimento dei compiti di Polizia Economico Finanziaria e delle specifiche funzioni di Polizia del Mare. Negli ultimi 7 giorni di controlli, nel periodo dal 21 al 27 agosto u.s. le Fiamme Gialle Aeronavali di Civitavecchia, a bordo del Guardacoste G.104 Apruzzi, hanno sottoposto a controllo 26 imbarcazioni ed elevato un totale di 45 verbali, ...

