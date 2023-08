Pomeriggio 5 | Myrta Merlino e il nuovo spot del programma di nuovo sommersi dalle critiche

5 è passato sotto la conduzione diMerlino , dopo la decisione di Mediaset e dei suoi vertici di destituire la precedente conduttrice, Barbara D'urso, dopo oltre 14 anni al timone ...I canali ufficiali di5 hanno diffuso un nuovo promo del programma tv in cui si sente dire alla nuova padrona di casa,Merlino : 'Vi porterò dentro al racconto della realtà (...) Non vedo l'ora di ...La vittima questa volta èMerlino , nota giornalista e conduttrice per ben 12 anni della ... dove a partire dal 4 settembre sarà al timone della nuova edizione di "5". Di lei, della ...

Pomeriggio 5 con Myrta Merlino parte il 4 settembre (senza la concorrenza di Rai1) La Gazzetta dello Sport

Barbara D’Urso, la mossa social di “Pomeriggio 5” spiazza gli utenti: ecco cosa è emerso nelle ultime ore dal web Barbara D’Urso da settembre non… Leggi ...Il programma ripartirà regolarmente la prossima settimana (aprirà la stagione di Canale 5 insieme a Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino), dal lunedì alla domenica, sempre alle 18.45; le nuove puntate ...