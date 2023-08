Poliziotto bosniaco in servizio ruba 19 pistole e le vende ricavando poco più di 1000 euro Gazzetta del Sud

Un tribunale bosniaco ha formalizzato un atto d’accusa a carico di un poliziotto che ha rubato 19 pistole da una stazione di polizia nella quale era in servizio, vendendole a un gruppo criminale in ...Un uomo ha ucciso la ex moglie in diretta Instagram. Ha poi ammazzato altre due persone mentre fuggiva e infine si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto nel nord-est ...