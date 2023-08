Panetti imballati, ma privi di sostanza,sull'Isola della Fanciulla, un grosso scoglio a ... Una volta aperte, iidruntini e i colleghi del commissariato taurisanese hanno però ...Tanti, troppi, però, sono statiindietro nonostante la Difesa li abbia già inseriti da ... 424 arresti e detenzioni arbitrarie di ex soldati,o collaboratori della Nato nonostante l'...... all'1 1 2 è arrivata la segnalazione di "rumori sospetti" in uno degli appartamentivuoti ... Con non poca difficoltà ihanno bloccato i 2 georgiani, i quali hanno reagito all'...

Poliziotti lasciati soli nelle periferie ghetto ilGiornale.it

Oggi saranno complessivamente 1.430 i Migranti che, su disposizione della Prefettura di Agrigento, lasceranno la struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola. La polizia, fra poco, inizierà ...Cinque agenti di Polizia Penitenziaria sono stati vittime della violenza ... agevolazioni qualsiasi pubbliche o sponsorizzazioni lasciando libera la informazione da qualsiasi influenza commerciale.Ma ...