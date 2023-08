PISTOCCHI | “Napoli ancora favorito | a meno che non succeda l’impensabile!”

Premesso che il #con la squadra attuale è la mia favorita per il titolo, chi saranno le altre due squadre che andranno in #Champions'. Questo il tweet del noto opinionista Maurizio. ...Però Maurizionon si sottrae al giochino dei pronostici. L'esperto giornalista su Twitter indica quelle che sono le sue previsioni nella corsa scudetto, almeno al 23 agosto, a otto giorni ...Le parole di Maurizioriguardo la griglio finale del campionato di Serie A : 'In tanti mi avete chiesto la mia ... Premesso che ilcon la squadra attuale è la mia favorita per il titolo, ...

La previsione di Pistocchi: 'Scudetto al Napoli, a meno di cose strane e incredibili' AreaNapoli.it

Siamo solo all'inizio di un nuovo percorso, ma Maurizio Pistocchi non ha dubbi sul fatto che il Napoli abbia grosse chance di laurearsi nuovamente campione d'Italia: "Il Napoli resta favorito alla ...Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter l’arrivo di Jesper Lindstrom: “Mentre gli altri inseguono chi risolve i problemi agli allenatori, il Napoli prende in anticipo l’erede di Kva ...