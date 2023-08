Pisciotta | trovato in mare un relitto dell’epoca romana

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Unrisalente all’epocaè stato individuato nelle acque deldi. Attualmente l’area marina è stata interdetta per consentire le ricerche. Come riporta Salerno notizie, l’operazione di individuazione è stata compiuta dalla Guardia Costiera di Palinuro con i Carabinieri Subacquei Napoli. L’ordinanza emessa dalla guardia costiera di Palinuro vieta l’ancoraggio, la sosta, la pesca, le immersioni subacquee e qualsiasi altra attività che possa arrecare danni al. Anche la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha emesso un provvedimento di interdizione dell’area marina con il fine di proteggere il sito archeologico. Segui ZON.IT su Google News.