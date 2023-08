Pirlo sta facendo bene anche alla Sampdoria | due sconfitte consecutive

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023), ancora tu. Non è sempre vero che il buongiorno si vede dal mattino. Ladi Andreaaveva vinto la prima partita del campionato di Serie B, in casa della Ternana. Poi, però, la sconfitta casalinga contro il Pisa. E questa sera ancora un ko interno, stavolta contro il Venezia che ha ha vinto 2-1 a Marassi. I blucerchiati disono andati in vantaggio con Pedrola. Poi al 76esimo il pareggio di Gytkjaer e al minuto 89 rete decisiva di Tessmann con clamorosa papera del portiere Stankovic che non si aspettava la punizione battuta direttamente sul primo palo, era certo che l’avversario crossasse. Nelle altre partite, netta vittoria del Catanzaro sullo Spezia (3-0), pareggio 1-1 tra Bari e Cittadella con i pugliesi ancora una volta raggiunti nel finale e vittoria della Cremonese in casa della Ternana ...