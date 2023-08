Pioggia di droni ucraini sulla Russia Mosca | «Non resteranno impuniti»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) «L’Ucraina non rimarrà impunita». Cosìreplica agli attacchi deiche hanno colpito laa seguito delladi missili e bombardamenti contro Kiev in quello è stato definito «il più grande attacco didall’inizio della guerra». Diverse esplosioni sono state segnalate anche a Odessa. Secondo l’amministrazione militare di Kiev, sono stati abbattuti più di 20 tra missili erussi nelle prime ore di oggi 30 agosto. E ci sono stati almeno due morti e un ferito. Gli attacchi dell’Ucraina Da parte ucraina sono partiti ulteriori attacchi connella notte che hanno colpito sei regioni russe: Oryol, Bryansk, Ryazan, Kaluga e la regione diche circonda la capitale russa. Almeno 10...

dinella notte in Russia. Mosca parla di attacchi in almeno sette regioni. Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo, Vnukovo e Sheremetyevo sono stati temporaneamente chiusi. Colpito anche ...Sul fronte opposto,di missili esullUcraina, in particolare sulla capitale. Almeno due persone sono morte e unaltra e' rimasta ferita a seguito di un attacco missilistico e con...Ucraina, missili su Kiev: almeno due morti Dalla capitale: 'Peggiore attacco dalla scorsa primavera'. Esplosioni anche a Odessa.disulla Russia, chiusi tre aeroporti a Mosca Nel corso della notte, la città di Kiev è stata presa di mira da un violento attacco da parte delle forze russe, che hanno impiegatoe ...

Ucraina, pioggia di droni sulla Russia. Missili colpiscono Kiev, due morti Corriere della Sera

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Pioggia di droni sulla Russia. Due morti in attacco a Kiev ...DAL NOSTRO INVIATO ZAPORIZHIZHIA - Le nostre notti difficili a 30 chilometri dai combattimenti sul fronte meridionale ucraino sono la prova della guerra che si allarga ai cieli della Russia e della ...