Ledi questi ultimi giorni hanno portato pochi danni. Oggi e domani ci sarà ancora instabilità, ma poi arriverà l'estate settembrina con temperature in aumento e ......- completamente occluse - coperte di foglie e di rifiuti in un momento nel quale si prevedononotevoli e quindi rischi di allagamento. Visto lo stato delle cose possiamo affermare,...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettorinessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è ... dopo le...

Piogge senza danni a Perugia: torna l'estate! - Umbria LA NAZIONE

Le piogge di questi ultimi giorni hanno portato pochi danni. Oggi e domani ci sarà ancora instabilità, ma poi arriverà l'estate settembrina con temperature in aumento e soleggiato.Ieri in città le previsioni si sono avverate: temperature in picchiata e piogge abbondanti hanno causato allagamenti in diverse zone. Automobilisti in difficoltà nella zona industriale di San Zeno. In ...