Pinerolo | insulto omofobo sul manifesto funebre di un 76enne Il coniuge | “Episodio ignobile ma non mi feriscono”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’inequivocabile scritta “Froci!” è comparsa a, in provincia di Torino, nella notte del 29 agosto sulche annuncia la morte di Adriano Canese,molto conosciuto nel pinerolese, fondatore di Radio Armonia. L’uomo nel 2016 si era unito civilmente a Corrado Brun, con il quale già nel 1989 si era trasferito nella vicina Torre Pellice per il clima di ostilità incontrato nel paese di. A parlare è ora il: “Un. Ma non mi”, dice parlando a La Voce Pinerolese. “Non ho nulla da nascondere, da vergognarmi. Loro devono vergognarsi. Certo, mi dispiace che oggi, nel 2023, ci sia ancora qualcuno talmente ossessionato dall’omosessualità da doversi prendere la briga di insultare – prosegue Brun -. ...