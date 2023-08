Pietralata – 33enne arrestato in flagranza di reato

(Di mercoledì 30 agosto 2023) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hannoinunromano, già noto, gravemente indiziato deldi maltrattamenti contro familiari o conviventi. Ieri pomeriggio, l’uomo si è presentato presso l’abitazione dell’anziana madre a, che in quel momento non era presente in casa. Così dopo aver citofonato più volte e poi bussato alla porta senza ricevere risposta, ha iniziato a colpirla con un martello, danneggiandola. Poco dopo è giunta la madre che è stata aggredita dal figlio e colpita al volto con schiaffi e sputi. Intimorita dall’aggressività del figlio e visto anche i precedenti episodi, cha aveva già denunciato ai Carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso, la donna non ha esitato a chiamare il numero di emergenza 112. I Carabinieri sono ...

