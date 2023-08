Perugia in C e Lecco in B | il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar

Ilgiocherà nel campionato di serie B 2023 - 24. L'ultimo via libera arriva dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, che ha bocciato il ricorso presentato dale confermato quanto già ...Respinto il ricorso del club biancorosso. I giudici sulla società lombarda: 'Impossibilità giuridica di rispettare i termini'Brescia ein serie B,e Foggia disputeranno il campionato di calcio di serie C. La Reggina in serie D. Il Consiglio di Stato ha confermato con la sentenza diffusa oggi le decisioni del Tar. ...

Il Consiglio di Stato boccia ricorso Perugia, Lecco in B: il dispositivo della sentenza TuttoReggina.com

Ieri pomeriggio si è tenuto a Roma il Consiglio di Stato, tappa fondamentale per capire cosa sarebbe stato del futuro di Lecco, Casertana, Perugia, Foggia, Brescia e Reggina. Quanto emerge è che il ...Il Consiglio di Stato ha respinto anche il ricorso del Perugia, facendo rientrare in B il Lecco quindi l’altra riammessa è il Lecco. Dopo la grande amarezza per la fine del campionato e la valangata ...