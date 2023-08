“Perché sono sparita…” Natalia Paragoni rompe il silenzio Fuori la verità dopo la chiacchierata assenza

(Di mercoledì 30 agosto 2023)lasotto gli occhi di tutti. Come si può ben immaginare la nascita di un bebè stravolge in meglio la vita dei genitori. Ed è quello che sembra essere accoduto ae Andrea Zelletta che il 20 luglio 2023 hanno potuto stringere tra le loro braccia la piccola Ginevra. Eppure i fan non hanno potuto fare altro che notare un dettaglio: l’dai social della nota influecer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle ultime ora la neo-mamma ha dunque deciso dire ile rivelare a tutti i motivi della decisione.illa lungadai ...

A testimonianza di ciòle numerose lettere al clero e al popolo, le assidue visite pastorali, ... del superattivismo e dell'appariscente'è inutile e pericoloso sfruttare il cuore, quando ...decisioni, però, che gravano fortemente sulle spalle di famiglie e imprese in un momento ...l'attenzione all'ambiente deve poter essere sostenibile anche per famiglie e lavoratori. Poter ...... 'Io nonstato condannato per Mafia Capitale - precisa Alemanno dal collegamento -stato prosciolto e assolto. Non cominciamo a dire stupidagginiti denuncio per diffamazione. ...