Perché parlare di ‘cultura dello stupro’ produce rifiuto

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Gli stupri e le violenze maschili di questi mesi (Palermo, Caivano, Firenze e altri) stanno diffondendo, sui media e nei discorsi quotidiani, l’espressione “culturastupro”, che viene dagli studi di genere e traduce l’inglese “rape culture”. Negli ambienti femministi il concetto risale agli anni Settanta, è stato sviluppato appieno nei ultimi decenni e si riferisce a un insieme di credenze e abitudini, per cui uomini e donne di ogni età, estrazione sociale, educazione, censo, non solo considerano scontata, normale e accettabile l’aggressività esercitata dagli uomini sulle donne, ma la valorizzano e incoraggiano, valutandola come desiderabile, giusta, indice di virilità. Quest’aggressività si estende su una progressione che va dalle battute sessiste al fischiare per strada quando passa una ragazza/donna, dalle parolacce misogine alla tendenza a colpevolizzare le ...

