Pensioni | niente quota 41 | Meloni mette Salvini all’angolo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 agosto 2023)41 può attendere. Sembra proprio che il leader della Lega dovrà abbondonare – almeno per ora – uno dei suoi cavalli di battaglia. A fare professione di realismo ci pensa da un po’ il Ministro dell’Economia Giorgetti, in concerto con la Presidente del Consiglio41 Per stavolta41” e nessuna vera riforma della legge Fornero: con buona pace del Ministro delle Infrastrutture al quale non resterà che fare spallucce e riprovare sperando di essere più fortunato. Sia chiaro, l’uscita dal lavoro uguale per tutti a prescindere dall’età anagrafica con 41 anni di contributi resta un obiettivo del leader della Lega ma dovrà ritentare l'”assalto” in tempi migliori. Che non sono questi.“L’ammontare della ...