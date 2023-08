Pensioni minime | aumenti fino a 670 euro per gli over 75 e fino a 600 per gli altri | FI | 1000 euro entro il 2027

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Per il 2023 l’importo minimo del trattamentostico aveva raggiunto i 563,74, adesso il Gno vuole alzarlo a 670portando avanti la linea sull’aumento dellecome aiuto alle persone più fragili.a 670per gli75 ea 600 per gli

Roma, 30 ago. " "Forza Italia chiede di sostenere i lavoratori con l'abbattimento del cuneo fiscale e le famiglie con un intervento per la natalità e l'aumento delle". Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vice presidente vicario dei deputati azzurri, ai microfoni dei tg Rai.E la richiesta di Forza Italia "allora alziamo le", risponde solo al gioco della bandierina. Figuriamoci le accise sulla benzina che ieri, quasi a dispetto, ha toccato un nuovo record.In tal modo si potrebbero trovare risorse per aumentare leper gli over75 a 700 euro e rimodulare la norma sugli extraprofitti delle banche

Pensioni minime, accordo trovato Ecco di quanto aumentano nel 2024 Money.it

Salario minimo, pensioni, lavoro e legge di bilancio: questi e molti altri i temi messi sul tavolo dal sottosegretario della Lega al Lavoro Claudio Durigon ospite pochi giorni fa a La Piazza, la ...Sul tema delle pensioni il governo è costantemente all'opera per modificare alcune misure. Sono previste delle novità sia per Quota 103 che per le cifre minime dell’assegno previdenziale che ...