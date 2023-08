Pensioni minime | aumenti fino a 670 euro per gli over 75 e fino a 600 per gli altri | calcoli e importi

Nessuna delle roboanti promesse, dalla flat tax all'edilizia pubblica, fino all'innalzamento delle, potrà essere realizzata. Così la premier va a caccia di capri espiatori, ma usare Bruxelles è un rischio visto che il governo chiede di rinegoziare il patto di stabilità L'unica ...Rinnovo Quota 103, aumento. E ancora piccole modifiche per Opzione donna e Ape sociale. Si tratta delle misure certe su cui il Governo lavora in vista della prossima manovra. Le cifre per intervenire, al momento,...La Lega vuole Quota 41, Forza Italia punta ad aumentare lea 700 euro. La caccia alle risorse è già partita (e non mancano frizioni nella maggioranza). Come sarà la prossima ...

Pensioni, ipotesi Quota 103 con minime oltre 615 euro. Cosa può cambiare per Ape Sociale e Opzione donna ilmessaggero.it

Nessuna delle roboanti promesse, dalla flat tax all’edilizia pubblica, fino all’innalzamento delle pensioni minime, potrà essere realizzata. Così la premier va a caccia di capri espiatori, ma usare ...Rinnovo Quota 103, aumento pensioni minime. E ancora piccole modifiche per Opzione donna e Ape sociale. Si tratta delle misure certe su cui il Governo lavora in vista della prossima manovra.