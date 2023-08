(Di mercoledì 30 agosto 2023)propone unodavvero ottimoSilk·expert Pro 3, più nello specifico il modello PL 3230 Nel sempre in movimento universo dei dispositivi di bellezza,si pone come marchio d’avanguardia. L’epilatorePL 3230 incarna l’essenza della tecnologia avanzata, offrendo risultati efficaci e comfort ottimale. Silk expert Pro 3 non si basa sulla tecnologia laser per la rimozione dei, bensì sfrutta l’innovativa tecnologia a luce pulsata di. Garantisce fino a tre mesi di pelle vellutata, con una visibile riduzione deigià in soli tre mesi (se utilizzato secondo le indicazioni, i risultati possono variare). La tecnologia Skin Pro (SensoAdapt) si adatta automaticamente alla tonalità ...

... allenatore senzasulla lingua e se li aveva te li sputava dritti in un occhio. E a noi orfani ... 'cosa si dice nell'ambiente calcio Quali sono i veri motivi dell'di Roberto Mancini', è ...Mazzone, la maglia di Guardiola e la storia del nipote Alessio Dietro la maglietta ... ti diceva le cose senzasulla lingua, ti diceva la verità per il tuo bene e per me lì sentire quelle ...Ha risposto senzasulla lingua a Lotito, bloccandone anche qualche colpo. Ha accettato l'di Milinkovic - Savic a malincuore ma alla fine Maurizio Sarri si sta ritrovando una Lazio sempre ...

Peli Addio grazie all’ottimo sconto Mediaworld sull’epilatore Braun tuttoteK

Sulle fasce spingono Peli e Agyemang, mentre Cioffi supporta Spagnoli in attacco. Ai saluti gli attaccanti Lombardi e Moretti, ceduti al Brindisi, neopromosso nel girone C di Serie C. Privo di Iori e ...Su ‘laRegione’ di oggi: la ripartenza del Football Club Chiasso, la chiusura dell'unica libreria in Val di Blenio e... le gatte da pelare di Viola Amherd ...