Pavard | spunta il possibile numero di maglia all’Inter ? TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 30 agosto 2023)questa mattina svolgerà le visite mediche e poi firmerà in sede il suo nuovo contratto con l’Inter.ildi? Benjaminnon aspettava altro se non di sbarcare nella Milano nerazzurra. Così come l’Inter non attendeva altro se non il suo nuovo difensore. In attesa della firma, Tuttosport inizia a parlare anche deldiche il francese può prendere. Il 2 e la 21 sono già state prese da Dumfries e Asllani. La 5 è di Sensi. Per questo motivo potrebbe prendere la 28, giorno della sua nascita (28 marzo 1996) egià indossato ai tempi del Lille. Non resta che attendere l’ufficialità. Fonte: Tuttosport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e ...