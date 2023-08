Pavard | il programma della giornata! Atteso ad Appiano Gentile ? TS

(Di mercoledì 30 agosto 2023)ha unben strutturato, al seguito dell’Inter, per la giornata di oggi. Ci siamo! Ecco quando èad? Benjaminè finalmente arrivato a Milano: l’Inter non aspettava altro che il suo nuovo “interista”! Oggi svolgerà prima le visite mediche con club e al CONI e poi si recherà in sede per firmare il suo nuovo contratto. Nel pomeriggio, come riferito da Tuttosport, andrà anche a svolgere il primo allenamento personalizzato ad. Perché personalizzato? Solamente perché la squadra si allenerà in mattinata e per tempistiche non si troveranno allineati in questo primo giorno. Fonte: Tuttosport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

L'avventura disulla sponda nerazzurra del Naviglio sta per cominciare. LE PRIME PAROLE - Appena sbarcato a Milano, il difensore francese si è messo una mano sul cuore e ha dichiarato: 'Forza ...Il tecnico piacentino intanto attende con ansia l'arrivo di Benjamin: il francese, in uscita ... Come vedere Cagliari - Inter in diretta tv e in streaming Cagliari - Inter, inlunedì ......il Bayern Monaco è sceso in campo per l'allenamento in vista della sfida indomenica pomeriggio con l'Augsburg. E tra i giocatori in campo agli ordini di Tuchel non c'era Benjamin. ...

Pavard è atterrato a Milano. I dettagli, il programma di domani e le ... Calciomercato.com

"Pavard ce l’ha fatta, quasi in coda al mese d’agosto ... Si allenerà da solo ad Appiano, al termine dell’iter, visto che la seduta della squadra è in programma al mattino. Domani sarà invece il ...(Milan News 24) PROGRAMMA – Benjamin Pavard, l’ultimo e attesissimo neo-acquisto dell’Inter, è arrivato a Milano. Attraverso le immagini prodotte dal nostro inviato, Roberto Novella, vi abbiamo ...