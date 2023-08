Pavard è a Milano I dettagli | il programma e le prime parole | ‘Forza Inter’ VIDEO | Primapagina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) 2023-08-29 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Benjaminè atterrato a, all’aeroporto di Linate. Tutto fatto per l’arrivo del difensore francese alla corte di Simone Inzaghi. Il giocatore transalpino svolgerà le visite mediche di rito nel corso della mattinata di domani all’Humanitas di Rozzano, prima di dirigersi al CONI per l’idoneità sportiva.propedeutico alla firma sul contratto con l’Inter, prevista nel pomeriggio, ultimo passo prima dell’annuncio ufficiale. I– Inter e Bayern Monaco avevano raggiunto nelle scorse settimane l’intesa per un’operazione da 32 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, mentre per il classe ‘96 è pronto un contratto di cinque anni da 5 milioni di euro netti a ...

