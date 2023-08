Pavard | ci siamo quasi Occasione già in Inter-Fiorentina? – SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sta per essere ufficializzato il nuovo acquisto dell’, Benjamin. Inzaghi potrebbe subito utilizzarlo in, prossima sfida di campionato a San Siro. ESORDIO – In queste ore Benjaminsta ultimando l’iter che lo condurrà dritto verso l’ufficialità con l’. Il calciatore ha lasciato da poco il CONI, ottenendo l’idoneità sportiva. Manca solo la firma sul contratto e poi Simone Inzaghi potrà finalmente contare su un’altra fondamentale pedina. Alla prossima partita nerazzurra mancano ancora tre giorni, durante i quali il difensore potrà allenarsi con i nuovi compagni. Dunque, non è escluso, come spiega SportMediaset chepossa fare il suo esordio già in, in programma per domenica ...