Pavard | al via la giornata all’Inter! Visite mediche in corso – Sky

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È iniziata lanerazzurra di Benjamin, che porterà alle firme con l’Inter in serata. Come riporta Sky Sport, sono inora le– Benjaminha appena intrapreso l’iter che lo porterà in serata a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore francese ha infatti da poco iniziato leall’Humanitas di Rozzano, primo passo della suatutta a tema nerazzurro che proseguirà con leal CONI, la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale.DAY – Seguite LIVE tutte le notizie sulladi Benjamin, con il nostro ...

LE CIFRE DELL'AFFARE - Quello diè un investimento importante portato avanti dalla dirigenza nerazzurra, che da giorni aveva trovato l'accordo con il Bayern Monaco per assicurarsi le ...L'Inter abbraccia. Dopo illibera da parte del Bayern Monaco il difensore francese è arrivato a Milano, aeroporto Linate, intorno alle 20. 'Arriva Benji l'interista', ha scritto il francese su Instagram in ...L'Inter abbraccia Benjamin. Dopo illibera da parte del Bayern Monaco il 27enne difensore francese è arrivato a Milano, all'aeroporto Linate, intorno alle 20. Domani si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ...

Inter, la giornata di Pavard LIVE: al via le visite, poi idoneità e firma Calciomercato.com

Così Pavard, in volo verso Milano ... che avranno il loro clou al Coni di Via Piranesi. Un iter già noto, seguito dalla firma sul contratto in sede, programmata per il pomeriggio. Il classe 1996, ...Benjamin Pavard sarà, molto probabilmente ... Direttore : Sabine Bertagna Il sito FCINTER1908 di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via del Pratello, 27 C.F./PI e numero di iscrizione al ...