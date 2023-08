Pavard acquisto di spicco per l’Inter | cifre da big anche per l’ingaggio – SM

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il mercoledì appena iniziato sarà quello della firma dicon, col difensore a Milano dal tardo pomeriggio. Per lui in arrivo un contratto di spessore. I DETTAGLI – Benjamindal Bayern Monaco alè una trattativa che si è prolungata per tutta la seconda metà di agosto, riuscendo alla fine a trovare l’accordo. Un’operazione difficile, in cui alla fine ha contato molto la volontà del giocatore. Come afferma Daniele Miceli a Mediaset, il difensore francese firmerà un contratto da big: cinque milioni di euro netti a stagione per un quinquennale., come noto, si trasferisce per trenta milioni più due di bonus. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

2 Tutto fatto per Benjaminall'Inter. Il francese arriverà a titolo definitivo per una cifra di 30 milioni di euro più di 2 bonus , di fatto l'più costoso di questa sessione di calciomercato in Serie A.Benjaminto Inter, here we go! The green light from Bayern arrives as 30m deal plus 2m add - ons will be sealed today #Intercould travel to Milano later today for medical tests and contract signing on Wednesday. He wanted Inter move ...Sull'di Lukaku , Ravanelli ha ammesso di essere abbastanza contento che non sia arrivato ... Per me è più importanteper l'Inter di Lukaku . Dà una grossa aggiustata: è un vincente, con ...

Pavard è l'acquisto più costoso della Serie A 2023/24 Social Media Soccer

Toh, è arrivato il primo monday night di stagione e molti interisti non hanno saputo fino all'ultimo cosa mettersi... E mica per colpa del tempo (atmosferico) che sta cambiando o ...L'Inter ha chiuso a 30 milioni + bonus per Pavard. Sarà lui l'acquisto più costoso in A in questa finestra di calciomercato ...