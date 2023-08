Paura sul volo Milano – Atlanta di Delta Air Lines | 11 feriti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ad annunciarlo la stessa compagnia aereasu unaereo daadservito daAir. Undici persone, tra passeggeri e personale di bordo sono stati ricoverati negli USA a causa di una turbolenza. Il comunicato diAirA renderlo noto la stessa compagnia: “I membri delCare Team si stanno mobilitando per connettersi con i passeggeri clienti del175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad– ha spiegato un portavoce della compagnia – la nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni”. Al momento non è chiaro quanti dei 151 passeggeri a bordo e dei 14 ...

Paura sul volo Milano-Atalnta, 11 feriti dopo forti turbolenze AGI - Agenzia Italia

