Paupisi | rinviata al 31 agosto l’ultima serata della Sagra del Cecatiello | attesa per lo show di Cicchella

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti50^delin programma mercoledì 30a giovedì 31a causa delle condizioni meteo avverse. Quindi giovedì 31, proprio in occasione del mezzo secolo di vita dell’associazione Paupisana, alle ore 21:00 ci sarà la cerimonia di consegna di diversi riconoscimenti ai componenti del primo consiglio direttivo e ai presidenti che si sono avvicendati nel corso dei 50 anni e poi si conferirà il premio ‘d’oro’, istituito quest’anno per la prima volta, a dei cittadini paupisani che si sono distinti in diversi ambiti facendo conoscerein Italia e all’estero. La manifestazione ...