Pattinaggio artistico a rotelle | Europei 2023 | Artoni seconda dopo la style | bene Casella 3° in campo maschile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si è conclusa la prima giornata di competizioni a Ponte Di Legno, località della Val Camonica che ospita fino al 10 settembre i Campionatidi. In questo day uno di gare il parquet del Palazzetto dello Sport di Viale Venezia ha accolto ladella Solo Dance, segmento come sempre contrassegnato da imprevidibilità e grande, grandissimo, spettacolo. Il miglior risultato è arrivato nella categoria Senior femminile, dove Caterinaha centrato laposizione precedendo di pochi centesimi la portoghese Maria Beatriz Sousa. L’atleta bolognese nello specifico ha confezionato un programma da 53.97 (30.10, 23.87), raccogliendo un QOE positivo in tutti e quattro elementi presentati, con nota di merito per ...