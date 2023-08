Partnership con la Lega Pro | NOW title sponsor della serie C

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Su Sky le gare del campionato, Marani "Un grandissimo messaggio" MILANO - Unacon l'obiettivo di trasmettere non solo partite, ma la grande passione che unisce giocatori e tifosi in quasi tutta Italia. È questo l'obiettivobiennale siglata oggi tra NOW ePro e vali

l'ingresso dell'Atalanta si crea una credibilità maggiore e ora non siamo più soli". Lo ha ... intervenuto a margine della presentazione dellatra la Lega Pro e Now parlando anche del ...Latra Nice e FSI - si legge in una nota - è funzionale alla nuova fase di sviluppo e ... Nice,sede a Oderzo (Treviso), oltre 2.800 collaboratori in 5 continenti eun fatturato di ...... un'opportunità per stringerealtre organizzazioni,imprese e PA per aumentare la capacità di attrarre risorse e individuare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni della ...

GranFarma rinnova la partnership con Fattoretto Agency per la ... Engage

Grazie alla nostra partnership con SAP su open data e AI, applicheremo l’AI generativa per consentire ai clienti di ottenere un valore significativamente maggiore dalle informazioni archiviate nei ...Su Sky le gare del campionato, Marani "Un grandissimo messaggio" MILANO (ITALPRESS) - Una partnership con l'obiettivo di trasmettere non solo partite, ma la grande passione che unisce giocatori e ...