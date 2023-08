Parrocchia | all' ingresso spunta l' avviso più incoerente mai visto | Lezione del corso prematrimoniale rimandata per

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 30 agosto 2023), davanti all'si legge undecisamente contraddittorio riferito al: ecco cosa c'è scritto Ilè un'opportunità importante e preziosa che offre una serie di vantaggi significativi per le coppie che si stanno preparando per il matrimonio. Sebbene possa sembrare una formalità o un obbligo, in realtà svolge un ruolo cruciale nel fornire alle coppie gli strumenti e le conoscenze necessarie per costruire una base solida per il loro futuro insieme. In primo luogo, esso dona uno spazio sicuro per la comunicazione. Sposarsi è un impegno significativo e complesso, e iloffre l'opportunità di discutere apertamente di questioni importanti come valori, obiettivi, aspettative e desideri. ...