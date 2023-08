Parla Meloni Banche | porti | Tajani e Salvini e le relazioni con la Cina che resteranno solide

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La premier in una intervista al Sole 24 ore fa il punto: "Gli extraprofitti? Non intendo difendere rendite di posizione. Della Via della Seta ne discuteremo inmento. Per investimenti e patto di stabilità discuteremo anche con la Germania". E sugli alleati si dice certa che nessuno metterà a repentaglio il governo. Ma dice: "La privatizzazione deinon è all'ordine del giorno"

Chiè Massimiliano Pederzoli , sindaco di Brisighella , un paese in provincia di Ravenna sull'...l'Emilia - Romagna si è trasformata in uno scontro politico tra il governo di Giorgiae il ...Scuote la testa ancora di più quando sidell'arrivo di Giorgiao della marcia organizzata da don Maurizio Patriciello, il parroco del quartiere. Non è la sola a pensarla così, alla ...anche del nuovo ambasciatore americano in Italia. "L'ho conosciuto a Washington - racconta la premier - al ricevimento che è stato dato in ambasciata durante il mio viaggio americano. E ...

Parla Arianna Meloni: «Io sorella di Giorgia Ma se sono militante ... Open

Penso ad esempio che la Cina possa essere un ottimo partner per il lusso italiano«. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Sole 24 Ore. La premier parla anche sui buoni rapporti con gli ...E in un'intervista a Corriere della Sera spiega: "Ho premesso che era un atto abominevole compiuto da bestie, poi, siccome l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il direttore Pietro Senaldi ...