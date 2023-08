Parigi 2024 | Malagò | “Tamberi portabandiera? Non c’è solo lui”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Le premesse, da Tokyo a, sono positive ma è tutto da dimostrare. Ai Mondiali di atletica la Francia, con il mondo delle ex colonie e gli atleti con il doppio passaporto, ha vinto una sola medaglia, e la Germania ha chiuso con zero medaglie, oggi la competizione è diventata micidiale. Noi in questi 4 anni sapevamo che molti ci aspettavano per dire che Tokyo era stato un bluff, la speranza è prendere una medaglia in più”. Così Giovanni, presidente del Coni, ai microfoni di Radio Tv Serie A fissa l’obiettivo dell’atletica per le prossime Olimpiadi di. Poi, sul risultato dei recenti Mondiali di Budapest, evidenzia come “abbiamo vinto quattro medaglie,due volte avevamo fatto meglio quindi siamo nella giusta direzione. Non c’è nessun altro sport che ha questa moltitudine di ...