Parco Verde di Caivano | il corteo | «Basta spaccio | camorra e stupratori»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Giorgia Meloni domani sarà a: a confermarlo è stato don Maurizio Patriciello, il parroco delche ha invitato la premier nel rione alle porte di Napoli. Ieri first appeared on il manifesto.

La visita aldi Caivano teatro degli stupri nei confronti delle due cuginette di 11 e 12 anni, poi il volo per Atene per il bilaterale in programma col primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Questa ...Circa duecento persone hanno sfilato lungo le strade dele manifestato nella città dove sono avvenuti gli abusi di gruppo sulle due cuginette di 10 e di 12 anni da parte di un branco di adolescenti. A guidare il corteo è stato il parroco, don ...... Centro Vacanze Riva, ad Altidona (FM), uno dei più grandi complessi turistici a 4 stelle del Medio Adriatico e una realtà circondata dalla natura e dotata di unacquatico di oltre 6.000 ...

Il corteo a Caivano contro il degrado, giovedì Meloni al Parco Verde - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La “bonifica” del Parco Verde, come ha auspicato la premier Giorgia Meloni, passa anche attraverso lo sport. «Insieme ai ministri Piantedosi e Abodi - ha detto ieri la ...Don Patriciello: “Serve un esercito di maestri. Meloni qui Sono speranzoso”. Borrelli (Avs): “Poche persone del Parco Verde, ma è un primo segnale”. Ma 85enne in stampelle arriva da Roma per ...