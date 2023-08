Papa Francesco | la nuova enciclica | “Basta guerra al Creato”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 30 agosto 2023) All’udienza generale del 30 agosto in Vaticanoha annunciato la sua intenzione di pubblicare il 4 ottobre “un’esortazione, una seconda ‘Laudato si”” dedicata all’ecologia e ai problemi dell’ambiente, dopo quella di 8 anni fa. “Il 1 settembre – ha detto– si celebra la Giornata mondiale di preghiera per la cura del, inaugurando il Tempo delche durerà fino al 4 ottobre“. Ovvero il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la festa di Sand’Assisi. E sarà appunto in quella data densa di significato che arriverà in libreria il nuovo scritto di. “Uniamoci ai nostri fratelli e sorelle cristiani nell’impegno di custodire ilcome dono sacro delre” ha detto il ...