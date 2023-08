Panico a Pordenone | ex militare armato barricato in casa | palazzo evacuato e negoziatori in campo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Giornata di terrore a Cordovado (), dove un exsi èin: quartiere terrorizzato e una città sotto choc. L’exè asserragliato inda ore, dopo essere stato visto girare in paese a torso nudo, brandendo una pistola. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli artificieri che hanno staccato luce e gas allo stabile,per ragioni di sicurezza. Idei carabinieri si mettono subito in contatto con l’uomo – Luca Orlandi, un ex ufficiale di complemento di 55 anni –. Mentre per precauzione sono state chiuse anche le attività commerciali del centro del paese – e i negozianti allontanati – vicine alla palazzina dove vive l’uomo, che aveva dato ...

