Palmisano e il bronzo della Rinascita | “Un valore immenso Ho imparato a rialzarmi”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ostia – In una medaglia tanta voglia di rinascere. Ed è rinata. La campionessa olimpica di marcia Antonellaha marciato con il cuore e con la consapevolezza di un talento che l’ha portata lontano, fino in cima ai Giochi di Tokyo. Lo ha fatto, con un bottino di sacrifici, sofferenza, speranza e resilienza, ai Mondiali di Atletica, tagliando il traguardo e conquistando unche vale tantissimo (leggi qui), oltre il colore, oltre la conquista sportiva, oltre l’ennesimo alloro ottenuto in bacheca, evidentemente. Dietro, due anni difficili, in cui ha dovuto rinunciare alla marcia. Costretta a stare a bordo gara, per capire, per attendere risposte e per curare un problema all’anca che ora è alle sue spalle. (leggi qui) Il buio lo ha lasciato là dietro Antonella. Adesso si gode la luce di unache lei ha costruito in ...