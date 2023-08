Palermo | stupro di gruppo | oggi l’udienza del riesame per uno degli arrestati

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ora ildi ragazzi diè alle strette e non sembrano ancora aver capito la gravità delle loro azioni. Nonostante le lacrime davanti ai magistrati e le scuse alla ragazza e genitori, continuano imperterriti a difendere la loro versione: “Lei lo voleva, era d’accordo“. Le parole e i fatti non coincidono, i ragazzi L'articolo proviene da Il Difforme.

approfondimento, vittima: non ce la faccio più. Trasferita in comunità FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Numero antiviolenza, sono in media 150 al giorno le ...... e in particolar modo ai casi di violenza die Napoli e definendo "bestie" gli stupratori, ... Se una ragazza alza un po' il gomito può aspettarsi un mal di testa, non uno". "Faccio una ...Tra i temi trattati: le violenze sessuali, lodi gruppo, il branco, le ragazze vittime, lo strazio die Caivano, 19 anni la prima vittima, 11 e 12 le seconde. Materiale esplosivo da ...

In mattinata davanti al giudice del Tribunale del Riesame di Palermo è prevista l’udienza sull’istanza di scarcerazione di uno dei sette giovani arrestati a metà agosto con l’accusa di stupro di ...È stanca di subire critiche e attacchi la vittima dello stupro di gruppo a Palermo. La grande solidarietà che ha ricevuto anche in Rete non la mette al riparo dagli haters, che continuano a criticarla ...