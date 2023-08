Pagelle Sampdoria-Venezia 1-2 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match della terza giornata di. Nel turno infrasettimanale al Ferraris sfida tra due formazioni molto ambiziose. I blucerchiati dominano il primo tempo ma non riescono a sbloccarla, nella ripresa arriva il gol del vantaggio di Pedrola ma nel finale Gytkjaer e Tessmann ribaltano tutto. Di seguito ecco le(4-3-3): Stankovic 5; Stojanovic 6, Ghilardi 6, Murru 6, Giordano 6.5; Depaoli 5.5 (28? st Panada 6), Ricci 6.5 (11? st Vieira 5.5), Verre 6; Pedrola 7 (45? st Delle Monache sv), De Luca 6 (1? st La Gumina 5.5), Borini 6.5 (28? st Lemina 5.5). In panchina: Ravaglia, Askildsen, Malagrida, Montevago, ...

Anzi, devo ammettere un mio errore: nellepost gara ho dato a Verre 6,5. C'è un motivo, non ... Non è da un- Pisa sbilenco di fine agosto che si valuta una squadra. Un giocatore - ma ...- Pisa 0 - 2: il tabellino del match . I top e i flop della. Pedrola 6,5: Nettamente il migliore dei suoi. Ha il grande merito di provarci, fin dal primo tempo. Se vede la porta, ...Commenta per primo- Pisa 0 - 2 Nicolas 7,5 Hermannsson 6 (dal 27' s.t. Tramoni L. s.v.) Canestrelli 6 Leverbe 6,5 Beruatto 6 (dal 35' s.t. Jureskin s.v.) Veloso 6 Marin 6 D'Alessandro 6,5 (dal 27' s.t. ...

Pagelle Sampdoria-Venezia Stankovic rovina tutto ancora una volta ClubDoria46.it

Pagelle Sampdoria-Venezia: Filip Stankovic sbaglia ancora una volta e la squadra di Andrea Pirlo si deve arrendere contro l'undici di Vanoli STANKOVIC 4 Nel ...