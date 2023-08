Pagelle di oggi Vuelta a España 2023 | Groves inarrestabile | strepitoso Ganna in versione velocista

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023)QUINTA TAPPAKaden, voto 10: poco da dire, l’australiano è ilpiù forte in gruppo e lo dimostra con la seconda vittoria consecutiva sulle strade spagnole. La squadra lo supporta alla perfezione e lui deve solo completare il lavoro. Un sorprendentegli dà filo da torcere ma alla fine lo batte di mezza ruota. Filippo, voto 9: le sue migliorate doti sullo scatto secco non sono una novità, ma in pochissimi lo attendevano ad un passo dalla vittoria in una volata “vera” in una tappa di un Grande Giro. Ottimo il piazzamento, parte lungo per provare a sfruttare le sue qualità ed arriva a mezza ruota da. Sempre più in alto. Dries van Gestel, voto 6,5: un terzo posto di spessore ...