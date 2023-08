Pagelle Catanzaro-Spezia 3-0 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilbatte 3-o lo. Dopo un primo tempo anonimo, i giallorossi mettono a segno tre reti nella seconda metà di partita, grazie a Biasci, Pompetti e l’autogol di Nikolaou. Di seguito ildella partita:3 – 0 MARCATORI: 7? st T. Biasci (C), 14? st AUTOGOL (C), 28? st M. Pompetti (C)(4-4-2): A. Fulignati 7, M. Situm 6.5, S. Scognamillo 6/7, N. Brighenti 6, L. Krajnc 6, D. Sounas 7, A. Ghion 7.5, S. Pontisso 6.5, J. Vandeputte 6.5, T. Biasci 7, P. Iemmello 7, Oliveri 5, Pompetti 7 All: Vivarini Vincenzo(4-3-2-1): B. Dr?gowski 6, K. Amian 6-, L. Muhl 5.5, D. Nikolaou 5.5, S. Bastoni 6, R. Kouda 6, S. Esposito 6, F. Bandinelli 6+, F. Cassata 6, M. Antonucci 6 , L. Moro 5 All: Alvini ...

Tabellino e- Ternana 2 - 1 10 pt Biasci (C), 45 pt Raimondi (T), 44 st Vandeputte (C) rig.: Fulignati 6.5, Situm 6, Scognamillo 6, Brighenti 6.5, Veroli 6 (34 st Krajnc 6)

