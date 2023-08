Oroscopo Paolo Fox giovedì 31 agosto 2023 | Sagittario agitato

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’diFox per oggi,31Ariete Queste che state vivendo sono giornate importanti per le relazioni e i rapporti sociali. Il quadro astrale è ottimo per chi si vuole mettere in gioco. Per settembre ci saranno nuovi progetti che adesso bisogna valutare con mente fredda. Venere è favorevole per gli incontri. Toro State aspettando che arrivi il momento giusto per fare una dichiarazione, parlare chiaro. Magari liberarvi di un peso. Se una storia d’amore ha vissuto conflitti in passato oppure avete vicino una persona che non si decide a fare un passo importante, parlate con chiarezza. Gemelli Nel corso di questa giornata ci si sente fuori gioco. Al momento mancano soluzioni, chi ha ricevuto un incarico sa che prima di ottobre o novembre non potrà avere certezze. Cancro Vi ...