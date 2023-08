Ornella Vanoni | «Il lupo non è nel bicchiere | è fuori» In un video la risposta alla teoria di Giambruno sugli stupri

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In modo enigmatico, ma non troppo,ha risposto all'affermazione di Andreanel programma "Diario del Giorno", utilizzando un'espressione suggestiva: «Ma ilnon è nel... Ildal» . Questa la frase pronunciata dcelebre cantante nella sua storia su Instagram, subito dopo aver condiviso la performance di "Tutto il resto è noia" eseguita...

Lancia una frecciata anche. In un video postato su Instagram, che ha già fatto il giro del web, guardando in camera dice semplicemente: "Il lupo non è nel bicchiere, è fuori". Non sono ...replica a Giambruno pic.twitter.com/fQHnUJGy7I - Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 30, 2023 Da www.dire.itContinua la bufera che vede protagonista Andrea ...Sono tanti nomi di rilievo che hanno arricchito la rassegna delle passate stagioni: Noa,, Antonella Ruggiero, Sud Sound System, Ambrogio Sparagna, Eugenio Bennato, James Senese e ...

Ornella Vanoni prende posizione contro Andrea Giambruno: “Il lupo non è nel bicchiere, è fuori dal bicchiere” La7

«Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro». Parole come pietre che arrivano dall’influencer più famosa: Chiara Ferragni. L’ultima a rilanciare la polemica ...“Il lupo non è nel bicchiere, è fuori dal bicchiere”. Ornella Vanoni, con un video pubblicato sui social, ha risposto così alle parole di Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, ...