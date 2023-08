Quanto all'adesione dell'Ucraina alla Nato, persi è persa "un'opportunità storica" e in questo momento, in cui la Russia sta diventando "sempre più forte", l'ingresso di Kiev nell'Alleanza "...... guidando le richieste di espulsione dal gruppo del partito Fidesz del primo ministro ungherese, Viktor, a causa di tattiche autoritarie". Da allora,l'esperto, il capo del governo ......ha scritto Vannacci - osserva Mentana - è facilmente reperibile nei discorsi elettorali di, ... Dall'altra parte dell'emiciclo,Giovanni Donzelli di Fdi: "Non vorrei - afferma in un'...

Orban insiste nel dire che la vittoria di Trump è l’unica speranza dell’Occidente Globalist.it

Così il premier ungherese Viktor Orban in un’intervista rilasciata all’ex star di Fox News, Tucker Carlson, rilanciata da Politico. La vittoria di Kiev su Mosca, ha detto Orban, «non solo è un ...Rifugiati trattati come animali. Carcere per chi li aiuta. Filo spinato al confine. Orban insiste col pugno duro. E fa il leader dei no-quote. L’Ue sta a guardare.