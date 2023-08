Open to Meraviglia | la Venere torna sui social dopo l’inchiesta della Corte dei Conti | primo post dopo due mesi

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Appena si è avuta notizia dell’indaginedeisuto, la campagna del ministero del Turismo finita nella buferanegli scorsi, è ricomparsa suilavoluta da Daniela Santanchè. Un caso, certamente. Fatto sta che nella notte tra martedì e mercoledì,di assenza, riecco unsuidiItalia, come si chiama il canale Instagramcampagna. “So che avete sentito la mia mancanza – si legge sotto la fotodi Botticelli ‘pop’ in un aeroporto – e mi fa piacere che vi siate così tanto preoccupati per ...

La Venere social protagonista della campagna del ministero del Turismo 'to' torna dopo due mesi di silenzio e all'indomani della notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte della procura della Corte dei conti del Lazio. I magistrati contabili hanno ...La procura regionale del Lazio della Corte dei Conti sta svolgendo delle verifiche sulla sospensione, ad inizio di agosto, del sito "Italia,to" realizzato dal ministero del Turismo. Secondo quanto si è appreso, le verifiche starebbero riguardando al momento l'accertamento della sospensione del sito per una decina di giorni ...È solo una coincidenza che, ad esempio, la campagna del ministero del Turismotosia finita sotto inchiesta della Corte dei Conti La campagna non è più visibile sui social da luglio. ...

Open to Meraviglia sotto inchiesta, la Corte dei Conti indaga sulla campagna di Santanché: la sua Venere è… Il Fatto Quotidiano

La Venere social protagonista della campagna del ministero del Turismo ‘Open to meraviglia’ torna dopo due mesi di silenzio e all’indomani della notizia dell’apertura di un’inchiesta da parte della ...Verifiche della Corte dei Conti sullo stop di oltre due mesi della campagna "Open to Meraviglia" voluta dal MiTur per promuovere il turismo in Italia Verifiche della Corte dei Conti sullo stop a “Open ...