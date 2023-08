' Open to meraviglia' | il ritorno della Venere di Santanchè sui social

La Venere di "to" torna sui social dopo oltre due mesi di latitanza. All'indomani della notizia dell' apertura dell'inchiesta da parte della procura della Corte dei conti sulla discussa campagna di ...to: la Venere riappare, ma è sotto inchiesta Sembrerebbe, ma è una pura ipotesi investigativa, "che abbiano voluto, in maniera concertata, mantenere nascosti questi fortissimi flussi ...'Ciao! So che vi sono mancata, mi fa piacere che vi siate preoccupati così tanto di me' . Con un post in inglese sul suo profilo Instagram , La Venere dito, ideata dalla società Armando Testa Spa, torna di nuovo sui social, due mesi dopo l'ultima volta. Il personaggio animato, l'influencer digitale, ispirato alla Venere di Botticelli ...

Open to Meraviglia sotto inchiesta, la Corte dei Conti indaga sulla campagna di Santanché: la sua Venere è sparita dai ... Il Fatto Quotidiano

È nata quattro mesi fa ed è già finita sotto inchiesta. Stiamo parlando della Venere Italia 23, protagonista della controversa campagna promozionale Open to Meraviglia del Ministero del Turismo ideata ...Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "La Corte dei conti del Lazio apre un’inchiesta su Open to Meraviglia per possibile danno erariale allo Stato. E magicamente la Venere del Botticelli di Santanchè torna su ...