One Piece | dov’è girata la serie tv?

A oltre 25 anni dal suo debutto, il manga dei record , ha il suo adattamento live action in una serie tv per Netflix dalle mirabolanti attese. Che ha una garanzia che rasserena e rende ancor più trepidanti i fan di Monkey ...Dopo l'approvazione di Inaki Godoy nel ruolo di Luffy, il protagonista della serie in live - action tratta da, Eichiro Oda ha ora espresso il suo entusiasmo per tutte le scelte di casting operate da Netflix per lo show. Considerato il suo coinvolgimento nella produzione, i fan possono ben sperare ...9 minuti fa Siamo ormai a un passo dal debutto die, nell'attesa, Netflix ha condiviso una nuova clip che vede come protagonisti Sanji e Zeff. Il breve filmato si concentra sul tempo trascorso da Sanji al Baratie. Mentre Zeff e la sua ...

‘One piece’, il manga diventa una serie. Il creatore Eiichiro Oda: “Vi invito nel mio mondo luminoso e ottimi… la Repubblica

One Piece di Netflix uscirà il 31 agosto e per l'occasione imminente si è deciso di usare il cielo per promuovere il tutto. La casa di produzione ha deciso di donare al pubblico uno bellissimo ...