One Piece | a che ora esce su Netflix

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La serieOneè, in assoluto, una delle più attese dell'anno: si tratta dell'adattamento televisivo in live action dell'omonimo e famosissimo manga di Eiichir? Oda che, partito 25 anni fa, è ancora oggi in produzione dopo aver stabilito dei numeri di vendita da record che lo rendono...

‘One piece’, il manga diventa una serie. Il creatore Eiichiro Oda: “Vi invito nel mio mondo luminoso e ottimi… la Repubblica

A breve il pubblico avrà l’occasione di visionare la serie One Piece targata Netflix, in uscita il 31 agosto. Come leggiamo su Comic Book alcuni hanno avuto l’occasione di vederla in anteprima e fin ...Le uniche foto dell’autore di One Piece risalgono al suo matrimonio, celebrato nel 2004 con Chiaki Inaba. Per il mangaka è quindi facile passare inosservato tra il suo pubblico. E infatti nessuno ha ...