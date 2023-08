Omicidio Tramontano | l’autopsia | Impagnatiello avvelenava Giulia e Thiago da mesi con il topicida

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa, almeno da dicembre, Alessandrostava tentando di avvelenare con del, la compagna 29enne incinta di 7poi uccisa il 27 maggio con 37 coltellate e il cui corpo è stato ritrovato dopo quattro giorni gettato vicino a dei box a Senago (Milano). È quanto risulta dalla consulenza autoptica depositata oggi alla Procura di Milano che ha rivelato la presenza del veleno per topi sia nel “feto” che nel “sangue” della donna con un “incremento” della somministrazione “nell’ultimo mese e mezzo”. Autopsia da cui emerge anche che, morta dissanguata, era ancora viva dopo ogni coltellata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

