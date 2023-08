Omicidio in stazione a Calolziocorte | ucciso a coltellate in pieno giorno davanti alla madre

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lo hanno ammazzato ain, su una banchina delladi, nel Lecchese,che lo aveva accompagnato a prendere il treno. È morto così Malcolm Darga Mazou, 23enne originario del Burkina Faso che viveva proprio in paese con la famiglia. Arrivato in condizioni disperate all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, è morto poco dopo il suo arrivo senza che i sanitari potessero far nulla per salvargli la vita. L’aggressione è avvenuta attorno alle 14 di martedì e la polizia, insieme ai carabinieri, èricerca di due persone, forse anche loro di origine africana. Darga Mazou è stato raggiunto mentre si trovava sulla banchina tra due binari quando i suoi assassini gli hanno sferrato – ...

Il giovane è stato circondato e aggredito da 3 uomini che poi sono scappati Di: Alessandra Leoa Calolziocorte in provincia di Lecco, dove un ragazzo di 23 anni, Malcolm Darga Mazou , è stato accoltellato a morte davanti agli occhi della mamma. L'accaduto, riportato da Leggo, si è ...Il giovane è stato ammazzato a coltellate in pieno giorno su una banchina della. L'di fronte alla madre che lo aveva accompagnato a prendere il treno. Il giovane è morto poco dopo ...Resta ignoto il movente di un agguato così feroce, in pieno giorno, e in un luogo affollato come ladi Calolziocorte. Gli aggressori sono in fuga, ma le telecamere di sorveglianza potrebbero aver ripreso i loro ...

Lecco, ragazzo ucciso a coltellate in stazione a Calolziocorte Sky Tg24

L’omicidio dovrebbe essere stato ripreso, così come i visi dei due aggressori. Resta anche da capire il movente di un agguato così cruento e orchestrato in pieno giorno e in un luogo affollato come ...È stato accoltellato in stazione, davanti agli occhi della madre. Poi è morto in ospedale. Si chiamava Malcolm Darga Mazou e aveva solo 23 anni. Sono le coordinate dell'omicidio che si è consumato a ...