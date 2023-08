Omicidio Giulia Tramontano | l' autopsia | «Veleno per topi nel suo sangue e nel feto Dopo le coltellate era ancora viva»

... una con un'amica,si sarebbe lamentata di sentirsi 'una pezza' dopo aver bevuto una bevanda ... Le ricerche, iniziate mesi prima dell', potrebbero essere un elemento non da poco nel ......dell', potrebbero essere un elemento non da poco nel processo: per l'accusa sono la dimostrazione della premeditazione, aggravante finora esclusa dal gip di Milano Laura Minerva., ...... titolare dell'inchiesta perpluriaggravato, propendono per la prima ipotesi. È emerso che ... Morta dissanguata dopo l'ultima coltellataTramontano è morta dissanguata per le 37 ...

Omicidio Tramontano, l'autopsia svela: Giulia è morta dissanguata. Impagnatiello avvelenava il feto da inizio gravidanza IL GIORNO

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Nel sangue, nei capelli e nei tessuti di Giulia Tramontano, uccisa a coltellate dal compagno Giuseppe ...Prima ancora di ucciderla con 37 coltellate, Alessandro Impagnatiello aveva tentato per mesi di avvelenare la compagna incinta. È quanto risulta dalla consulenza autoptica depositata oggi alla Procura ...